INCIDENTE SULL’A18, SCONTRO SUV AUTOARTICOLATO: FERITA UNA COPPIA, LEI È GRAVE

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania è intervenuta oggi pomeriggio per un incidente stradale verificatosi sull’autostrada A18 Catania-Messina, all’altezza dello svincolo per Fiumefreddo.

L’incidente ha riguardato una vettura che procedeva in direzione Messina, che dopo aver perso il controllo è entrata in collisione con un camion sopraggiunto in quel momento.

I due occupanti dell’autovettura, di nazionalità straniera, sono stati medicati dai sanitari del Servizio 118 e successivamente trasportati in elisoccorso.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

FLASH

Gravissimo incidente intorno alle ore 15.30 di oggi 08 maggio 2024 sull'autostrada Catania Messina.

Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Fiumefreddo in direzione Messina.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato uno scontro che secondo le primissime informazioni ha coinvolto più mezzi.

Sul posto stanno operando I soccorsi, vista la gravità delle ferite riportate da una persona nel sinistro si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato nei pressi del luogo del sinistro.

L'autostrada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza.