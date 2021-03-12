INCIDENTE SULL'A19, COINVOLTI 3 VEICOLI. TRAFFICO BLOCCATO

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato tra gli svincoli di Catenanuova e Agira, in direzione Palermo, a causa di un incidente avvenuto al km 145.Per cause in cor...

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato tra gli svincoli di Catenanuova e Agira, in direzione Palermo, a causa di un incidente avvenuto al km 145.

Per cause in corso di accertamento, tre veicoli sono entrati in collisione e, nel sinistro, una persona è rimasta ferita.

Sul posto i soccorsi.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Catenanuova, e per il rispristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.