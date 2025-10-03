Incidente sull’A19 Palermo–Catania: traffico bloccato in galleria tra Enna e Caltanissetta

Enna, 3 ottobre 2025 – Disagi lungo l’autostrada A19 “Palermo–Catania” a causa di un incidente avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna.Lo scontro, verificatosi all’inter...

Enna, 3 ottobre 2025 – Disagi lungo l’autostrada A19 “Palermo–Catania” a causa di un incidente avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna.

Lo scontro, verificatosi all’interno della galleria San Nicola al km 114, ha coinvolto due automobili e un mezzo pesante in un tratto di carreggiata attualmente regolato a doppio senso di marcia. L’impatto ha reso necessaria la chiusura al traffico della galleria in entrambe le direzioni, provocando code chilometriche e rallentamenti significativi.

Sul posto sono intervenuti le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e le squadre Anas, impegnati nella gestione dell’emergenza, nei soccorsi e nelle operazioni di messa in sicurezza per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Uscite consigliate

Da Catania : svincolo di Enna

: svincolo di Da Palermo: svincolo di Caltanissetta

Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare massima prudenza e di seguire i percorsi alternativi segnalati, in attesa che la viabilità venga ripristinata.