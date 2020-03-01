INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA SIRACUSA-CATANIA, UN'AUTO SI RIBALTA: FERITE DUE RAGAZZE. LE FOTO

Due ragazze sono rimaste ferite in un incidente stradale autonomo avvenuto ieri sera nel tratto autostradale tra Siracusa Nord e Siracusa Sud.L'auto sulla quale viaggiavano è cappottata, finendo la su...

Due ragazze sono rimaste ferite in un incidente stradale autonomo avvenuto ieri sera nel tratto autostradale tra Siracusa Nord e Siracusa Sud.

L'auto sulla quale viaggiavano è cappottata, finendo la sua corsa contro il guard rail. Sono stati gli automobilisti in transito a dare l'allarme a polizia, vigili del fuoco e 118.

Nonostante la vettura fosse ridotta in un ammasso di lamiere, la conducente e la passeggera, sono state estratte vive dall'auto ed hanno riportato soltanto ferite non gravi. Sono state così soccorse e trasportate in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa.

Sul luogo dell'incidente gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.