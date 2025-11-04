Incidente sull’autostrada Siracusa–Modica: camionista 33enne perde la vita

Incidente mortale questa mattina sull’autostrada Siracusa–Modica, nel tratto compreso tra gli svincoli di Modica e Ispica, in direzione Siracusa. Un camionista di 33 anni, V. R., ha perso la vita.Seco...

Incidente mortale questa mattina sull’autostrada Siracusa–Modica, nel tratto compreso tra gli svincoli di Modica e Ispica, in direzione Siracusa. Un camionista di 33 anni, V. R., ha perso la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida di un autoarticolato senza rimorchio. Il mezzo risulta essere l’unico coinvolto nel sinistro. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Noto, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La Polstrada ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e ha gestito la viabilità lungo il tratto interessato, dove si sono registrate lunghe code e rallentamenti.

Raccomandata la massima prudenza alla guida e il rispetto dei limiti di velocità lungo la tratta.