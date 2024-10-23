INCIDENTE SULLLA TANGENZIALE. COINVOLTE QUATTRO AUTO : DISAGI AL TRAFFICO

Incidente stradale intornoalle ore 07 sulla tangenzialedi Catania, subito dopo lo svincolo di Gravina, in direzione Siracusa. Quattro autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto prima d...

Incidente stradale intornoalle ore 07 sulla tangenzialedi Catania, subito dopo lo svincolo di Gravina, in direzione Siracusa.

Quattro autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto prima dell'uscita per San Giovanni Galermo.

Al momento, i veicoli incidentati occupano gran parte della carreggiata, costringendo il traffico a scorrere con estrema difficoltà unicamente sulla corsia di emergenza.

Sul posto sono già intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la viabilità e prestare assistenza ai coinvolti.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro.

La circolazione risulta fortemente rallentata, con la formazione di lunghe code. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione nel tratto interessato e, ove possibile, a utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.