Incidente tra camion e moto sulla Circonvallazione di Catania: ferito un centauro, traffico in tilt

Paura nel pomeriggio a Catania: scontro tra un camion e una moto sulla Circonvallazione, traffico fortemente rallentato.

CATANIA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la Circonvallazione di Catania, in via Andrea Doria, nei pressi della Cittadella Universitaria. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e una moto sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato il ferimento del motociclista.

Ad avere la peggio sarebbe stato il centauro, soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con un'ambulanza. Al momento non sono note le sue condizioni, ma secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite che hanno reso necessario l'intervento del personale sanitario.

L'incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico in una delle principali arterie cittadine. Lunghe code e rallentamenti si sono registrati lungo la Circonvallazione e nelle strade limitrofe, con notevoli disagi per gli automobilisti in transito.

La dinamica dell'accaduto è in fase di ricostruzione.