Incidente in via Santa Caterina

Ferito un bimbo in sella alla sua bici

95047.it Momenti di apprensione ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza di sorta: resta, comunque, l’attenzione per le condizioni di un bimbo rimasto ferito dallo scontro con una vettura. E’ accaduto tutto questo pomeriggio lungo via Santa Caterina quando un’auto (si tratta di un’Alfa) ha impattato con un bimbo che era in sella alla sua bicicletta. Lo stesso automobilista ha provato a prestare subito soccorso.

Sul posto, è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha condotto il piccolo in ospedale: si sospetta un forte trauma cranico e la frattura di una gamba.