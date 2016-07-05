Incidente in via Santa Lucia
Non si registrano feriti: danneggiate due vetture, di cui una in sosta (Vedi foto)
A cura di Redazione
05 luglio 2016 18:05
95047.it [FLASH] Incidente autonomo questo pomeriggio attorno alle 14 lungo via Santa Lucia. Il conducente di una utilitaria scendendo da Largo Assisi è andato a terminare la propria contro un’altra vettura che si trovava parcheggiata lungo la strada. Fortunatamente, non si registrano feriti: il conducente avrebbe riportato una lieve ferita alla mano.