INCIDENTE, VIOLENTO SCONTRO QUESTA MATTINA SULLA SP14

Incidente questa mattina lungo la Strada Provinciale 14 in zona commerciale di Belpasso, nella strada che collega a piano tavola.

Per cause in via d’accertamento, si e verificato, secondo le prime informazioni, un violento impatto che ha coinvolto una Renaul Twingo ed una Skoda.

Per il forte urto, sono esplosi gli airbag a bordo della Renault e la Skoka ha finito la sua corsa fuori dalla carreggiata, i mezzi hanno riportato diversi danni.

Sul posto un ambulanza del 118 che ha soccorso immediatamente e trasferito all'ospedale una persona, al momento non si conoscono né le condizioni ne' le generalità.

Sul posto i Carabinieri per coordinare il traffico e ricostruire la dinamica dei fatti.