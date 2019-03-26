INCIDENTE ZONA SCHETTINO, TRE FERITI
Brutto incidente sulla vecchia ss121, nei pressi dell'azienda agricola in contrada Schettino
Ad essere coinvolti tre veicoli, una Nissan Qashqai , una Lancia Lybra ed una Fiat Punto. che per cause in via d'accertamento hanno impattato violentemente tra di loro.
Dopo essersi scontrata con un mezzo, la Qashqai si è ribaltata rimanendo su un fianco.
Tre i feriti, che fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave, ma per sicurezza sono stati portati tutti all'ospedale per accertamenti.
Su una delle autovetture erano presenti anche 2 bambini che non hanno riportato fortunatamente ferite.
Sul posto i i Vigili del Fuoco di di Paternó, i Carabinieri e due ambulanze.