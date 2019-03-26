95047

INCIDENTE ZONA SCHETTINO, TRE FERITI

26 marzo 2019 22:22
***FLASH NEWS***

Brutto incidente sulla vecchia ss121, nei pressi dell'azienda agricola in contrada Schettino

Ad essere coinvolti tre veicoli, una Nissan Qashqai , una Lancia Lybra ed una Fiat Punto. che per cause in via d'accertamento hanno impattato violentemente tra di loro.

Dopo essersi scontrata con un mezzo, la Qashqai si è ribaltata rimanendo su un fianco.

Tre i feriti,  che fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave, ma per sicurezza sono stati portati tutti all'ospedale per accertamenti.

Su una delle autovetture erano presenti anche 2 bambini che non hanno riportato fortunatamente ferite.

Sul posto i i Vigili del Fuoco di di Paternó, i Carabinieri e due ambulanze.

 

 

