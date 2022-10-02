INCIDENTI DOPO UNA PARTITA DI CALCIO IN INDONESIA: 182 MORTI

È di almeno 182 morti e numerosi feriti il bilancio della tragedia nello stadio di Malang, nella regione indonesiana di Giava Orientale.I tifosi dell'Arema FC hanno preso d'assalto il campo dopo che l...

È di almeno 182 morti e numerosi feriti il bilancio della tragedia nello stadio di Malang, nella regione indonesiana di Giava Orientale.

I tifosi dell'Arema FC hanno preso d'assalto il campo dopo che la loro squadra aveva perso 3-2 contro il Persebaya Surabaya.

Quella del Persebaya Surabaya è la prima sconfitta in più di due decenni contro l'acerrima rivale. Gli agenti hanno cercato di convincere i tifosi a tornare sugli spalti sparando gas lacrimogeni.

Molte delle vittime sono state calpestate a morte mentre cercavano una via di fuga. Il governo indonesiano si è scusato e ha promesso di indagare sulle circostanze dell'incidente. "Siamo dispiaciuti", ha dichiarato il ministro indonesiano dello Sport e della Gioventù Zainudin Amali all'emittente Kompas.

"Valuteremo a fondo l'organizzazione della partita e la presenza dei tifosi. Torneremo a vietare ai tifosi di assistere alle partite? Questo è ciò che discuteremo".