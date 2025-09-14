Incidenti nella notte tra Paternò e Belpasso: due feriti, morto un cane travolto sulla SS121

PATERNÒ / BELPASSO – Notte movimentata sulle strade del comprensorio, segnata da due distinti incidenti che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine.Il primo sinistr...

Il primo sinistro si è verificato poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 14 settembre 2025, lungo la strada provinciale 137i, nei pressi del cosiddetto “ponte” di San Marco a Paternò.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il muretto che delimita la carreggiata. Non risultano altri veicoli coinvolti.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha prestato le prime cure all’uomo, rimasto sotto shock ma non in pericolo di vita. L’impatto ha causato seri danni alla parte anteriore del veicolo. Il conducente è stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Qualche ora più tardi, un altro incidente si è verificato lungo la Strada Statale 121, in territorio di Belpasso, direzione Catania, nei pressi del rifornimento Pappalardo.

In questo caso, un automobilista si è trovato improvvisamente davanti un cane e, nel tentativo di evitarlo, è andato a collidere contro il guardrail. L’uomo, ferito lievemente, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, mentre l’animale purtroppo è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e gli operai dell’Anas per la rimozione della carcassa e la messa in sicurezza della carreggiata.

La Statale 121 è rimasta chiusa per consentire soccorsi e rilievi, con deviazioni del traffico su percorsi alternativi. La circolazione è stata riaperta nelle prime ore del mattino.