INCIDENTI STRADALI: AUTO SI RIBALTA A PATERNO', 20 ENNE PERDE LA VITA AD ACI CATENA

E' pesantissimo il bilancio degli incidenti avvenuti sulle strade del Catanese, nella notte tra sabato e domenica.

A paternò, per cause da chiarire, in zona Cappuccini un auto si è ribalta intorno alle 2 di notte, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti

Ad Acicatena, a perdere la vita, un giovane di 20 anni del paese, che viaggiava a bordo di uno scooter, che secondo le prime ricostruzioni , avrebbe perso il controllo dello scooter andando a sbattere contro il marciapiede, nell'impatto il giovane ha perso molto sangue e le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito.

Nel capoluogo etneo un pedone è ricoverato in prognosi riservata. L’incidente è avvento nella circonvallazione all'altezza del Tondo Gioeni.

Il pedone è un ragazzo di Adrano, di 28 anni, che stava attraversando vicino le strisce pedonali ed è stato travolto da autovettura. Sul posto è intervenuta l’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale Garibaldi. Alla guida della vettura c’era un catanese di 29 anni.

A Riposto, poco dopo la mezzanotte, due autovetture, si sono scontrate all’incrocio tra via Roma e via Concordia. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale e di Catania.