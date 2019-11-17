INCIDENTI STRADALI CRESCONO IN SICILIA, NEL 2018 210 MORTI ,LA MAGGIORE MORTALITÀ A CATANIA

Nel 2018 si sono verificati in Sicilia 11.019 incidenti stradali che hanno causato la morte di 210 persone e il ferimento di altre 16.418. Lo riferisce l’ISTAT. Rispetto al 2017 sono in diminuzione gl...

Nel 2018 si sono verificati in Sicilia 11.019 incidenti stradali che hanno causato la morte di 210 persone e il ferimento di altre 16.418. Lo riferisce l’ISTAT. Rispetto al 2017 sono in diminuzione gli incidenti ed i feriti, mentre le vittime della strada sono due in più, in contrapposizione con la tendenza nazionale che presenta una diminuzione seppur moderata.

La provincia più colpita è quella di Catania, che presenta il maggior numero di morti (49) e feriti (4.166), seguita da quella di Palermo con 38 morti e 4.115 feriti.

Particolare rilievo assume la statistica regionale legata agli utenti vulnerabili per età (bambini e anziani su tutti) deceduti per incidente stradale che vede in Sicilia una il 51,4% contro il 45,3% della media nazionale.

Notevole anche il costo dell’incidentalità con danni alle persone è stimato in oltre 17 miliardi di euro per l’intero territorio nazionale di cui 1,1 miliardi di euro in Sicilia.

L’incidentalità rimane alta lungo tutta la costa, in particolare trapanese, messinese, ragusana e il versante orientale e in tutti i comuni capoluogo di provincia. La pericolosità è alta lungo la A18 Messina-Catania, la statale agrigentina SS123 e 190 e la SS 626 che collega Caltanissetta a Gela.