INCIDENTI STRADALI, ISTAT: IN SICILIA 225 MORTI NEL 2021, E IL FERIMENTO DI ALTRE 14.488.

Nel corso del 2021 si sono verificati in Sicilia 9.943 incidenti stradali che hanno causato la morte di 225 persone e il ferimento di altre 14.488.

Il 2021 è caratterizzato dalla ripresa graduale delle attività e del traffico stradale, ma risente ancora dei periodi di lockdown leggeri.

Rispetto al 2020, aumentano gli incidenti (+23,5%), le vittime della strada (+39,8%) e i feriti (+25,0%), in linea a quanto registrato nella nazione per gli incidenti (+28,4% e per i feriti (+28,6%) ma pari al doppio per le vittime (+20,0% in Italia).

Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte in Sicilia del 23,6%, molto meno della media nazionale (-42,0%); fra il 2010 e il 2021 si registrano variazioni rispettivamente del -19,4% e del -30,1%. Nello stesso periodo l'indice di mortalità sul territorio regionale cresce da 2,0 a 2,3 deceduti ogni 100 incidenti, mentre il corrispettivo nazionale non subisce variazioni (1,9 decessi ogni 100 incidenti).

Nel 2021 il costo dell'incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato in 16,4 miliardi di euro per l'intero territorio nazionale (277 euro pro capite) e in oltre 1,18 miliardi di euro (246 euro pro capite) per la Sicilia; la regione incide per il 7,3% sul totale nazionale.

In Sicilia, tra il 2020 e il 2021 si registra un aumento dell'indice di lesività, che passa da 143,9 a 145,7, dell'indice di mortalità, da 2,0 a 2,3 decessi ogni 100 incidenti e di quello di gravità che sale dall'1,4% del 2020 all'1,5%.

L'incidentalità rimane alta lungo la costa e nei comuni capoluogo di provincia: ancora in evidenza le criticità della SS113, lungo la quale si registra il maggior numero di incidenti (142, 7 decessi e 239 feriti) e della SS115 (141 incidenti, 4 decessi e 259 feriti).

L'indice di mortalità diminuisce a Trapani, Enna e Siracusa, resta invariato a Palermo e a Catania e cresce nelle restanti province.

Nel 2021 il maggior numero di incidenti (7.697, il 77,4% del totale) si è verificato sulle strade urbane, provocando 107 morti (47,6% del totale) e 10.655 feriti (73,5%). In Sicilia il 52,1% degli incidenti stradali è concentrato nei Poli urbani.