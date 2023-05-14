INCREDIBILE A PATTI: ACQUISTA 3 TAGLIANDI IN TRE GIORNI E SI PORTA A CASA TRE BELLE VINCITE AL GRATTA E VINCI

Deve essere un periodo davvero molto fortunato quello che sta vivendo un cittadino siciliano di Patti, nella città metropolitana di Messina.Il giocatore ha infatti acquistato tre tagliandi del Gratta...

Deve essere un periodo davvero molto fortunato quello che sta vivendo un cittadino siciliano di Patti, nella città metropolitana di Messina.

Il giocatore ha infatti acquistato tre tagliandi del Gratta e Vinci in tre giorni consecutivi, riuscendo sempre a vincere per un totale di 4.000 euro.

Il primo biglietto ha fruttato 2.000 euro, il secondo (il giorno dopo) altri mille euro, infine non contento il giocatore ha acquistato un terzo biglietto consecutivo ottenendo ancora 1.000 euro.

Non c’è due senza tre, è il caso di dirlo, e a fronte di due giocate da 20 euro e una da 10 euro il mese di maggio è iniziato nel migliore dei modi.

I tagliandi tra l’altro sono stati acquistati tutti nello stesso esercizio commerciale, l’edicola dei fratelli Giuseppe e Salvatore Piccione di Patti: una coincidenza davvero incredibile.

FONTE AGIMEG