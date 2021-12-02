INCREDIBILE IN CALABRIA, ESPLODE UNA BARA ALL’INTERNO DEL CIMITERO

Incredibile quanto successo a Filadelfia, nel vibonese, dove una bara collocata in una cappella privata del cimitero, è esplosa.E' quanto si è appreso da un'ordinanza emessa dal sindaco del centro, An...

Incredibile quanto successo a Filadelfia, nel vibonese, dove una bara collocata in una cappella privata del cimitero, è esplosa.

E' quanto si è appreso da un'ordinanza emessa dal sindaco del centro, Anna Bartucca.

Sul posto, per gli accertamenti investigativi, si è recato personale della polizia locale.

Quindi, il sindaco Bartucca, sempre in questo suo provvedimento, ha ordinato «la chiusura parziale del cimitero comunale di Filadelfia, per un raggio non inferiore a 50 metri dal luogo dell’accaduto, con divieto di transito sia pedonale che con mezzi meccanici, da mercoledì scorso fino a conclusione dei lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi e garantire l’incolumità dei visitatori».