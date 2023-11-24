INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ VULCANICA DELL'ETNA: PASSAGGIO ALLERTA DA "ATTENZIONE" A PREALLARME

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle analisi delle immagini della rete di telecamere di sorveglianza si osserva dalle 04:36 circa un incremento del...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle analisi delle immagini della rete di telecamere di sorveglianza si osserva dalle 04:36 circa un incremento dell'attività esplosiva stromboliana al Cratere di Sud-Est. Il modello previsionale della dispersione delle ceneri vulcaniche indica una probabile dispersione del plume vulcanico in direzione Nord-Nord Ovest.

L'ampiezza media del tremore vulcanico ha un andamento discontinuo con rapide ed ampie oscillazioni tra valori medi ed elevati. Le sorgenti sono localizzate nell'area del Cratere di Sud-Est. L'attività infrasonica è localizzata nell'area del Cratere di Sud-Est con eventi di intensità medio-alta.

Per quanto riguarda le deformazioni del suolo, la rete clinometrica non rileva variazioni

significative..

IL Dipartimento Regionale della Protezione Civile comunica quindi il passaggio dallo stato di"ATTENZIONE" a quello di "PREALLARME" invitando i sindaci ad avviare tutte le procedure atte a monitorare l'evolversi degli eventi attivando i COC e predisponendo l'interdizione all'accesso nelle aree sommitali.