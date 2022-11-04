INDAGATI 11 MEDICI DEL CANNIZZARO PER LA MORTE DI UNA NEONATA, DISPOSTA AUTOPSIA

La Procura di Catania ha disposto l'autopsia sulla neonata deceduta l'11 agosto scorso nell'ospedale Cannizzaro e risultata positiva ad alcuni batteri, come Staphylococcus Epidermidis, Enterobacteriac...

La Procura di Catania ha disposto l'autopsia sulla neonata deceduta l'11 agosto scorso nell'ospedale Cannizzaro e risultata positiva ad alcuni batteri, come Staphylococcus Epidermidis, Enterobacteriaceae e Kpc Carbapenem Resistant.L'incarico al medico legale sarà conferito lunedì prossimo.Il sostituto procuratore Fabio Salvatore Platania ha fatto notificare l'avviso di accertamenti tecnici non ripetibili, oltre che alle parti offese, i genitori e i quattro nonni della neonata assistiti da Studio3A, anche a undici medici del reparto di Neonatologia - Unità di Terapia Intensiva Neonatale iscritti nel registro degli indagati, anche come atto dovuto per dare loro modo di nominare eventuali periti di parte.