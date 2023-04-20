INDAGATI ANCHE I GENITORI DEL PICCOLO DI QUATTRO MESI MORTO SCIVOLANDO DALLE BRACCIA DI UN PARENTE

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto anche i genitori del bimbo di 4 mesi morto per un’emorragia celebrale al Policlinico di Messina. Il pic...

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto anche i genitori del bimbo di 4 mesi morto per un’emorragia celebrale al Policlinico di Messina.

Il piccolo avrebbe riportato le ferite dopo avere sbattendo la testa a terra scivolando dalle braccia di parenti nella sua casa a Barcellona Pozzo di Gotto.

La Procura nei giorni scorsi aveva iscritto nel registro degli indagati anche due medici e un infermiere del Fogliani di Milazzo, l’ospedale dove era stato portato in un primo momento il piccolo e da dove è stato dimesso.

Arrivato a casa le condizioni del bambino si erano aggravate ed era stato portato di nuovo al Fogliani e poi al Policlinico dove con una risonanza era stata riscontrata un’emorragia celebrale. Il piccolo poi era stato operato ma i sanitari non sono riusciti a salvarlo.

Le iscrizioni nel registro degli indagati è un atto dovuto per permettere di potere eseguire l’autopsia come incidente probatorio.