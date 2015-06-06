Indovinate un pò: si è arenata la proposta di rivedere il regolamento sulle Commissioni

La solita manfrina: tante chiacchiere e poca sostanza. Ma i costi della politica sono un argomento serissimo

95047.it Di stringere la cinghia non se ne parla. Di discutere seriamente dell'argomento, nemmeno. La priorità è, semmai, mettere tutto a tacere: nascondere la polvere sotto il tappeto. Non siamo dimenticati della questione legata alle commissioni consiliari. Non ci siamo dimenticati dell'insensato numero di convocazioni avvenuto solo nel 2014: il contagiri dell'autodromo dell'ex Palazzo Alessi ha fatto registrare 1223 sedute più 58 di consiglio comunale. Per un costo complessivo di 360 mila euro che sarebbe lievitato a 487 mila annue se ogni consigliere avesse partecipato al numero massimo di riunioni mensili (che è di 26 a 52 euro lorde a presenza, ovvero a gettone).

Il punto, e su questo insistiamo, non è tuttavia puramente economico. Quello che dovrebbe essere chiaro è che, in un momento storico così delicato e drammatico, il lavoro che viene svolto all’interno delle commissioni dovrebbe essere quantomeno essenziale e trasparente. A partire dal resoconto delle commissioni. Vero è che gli incontri sono pubblici: ma voi immaginate un cittadino che è capace di seguire lo svolgimento di 1223 sedute? Da tempo chiediamo che vengano pubblicati on-line - sul sito del Comune di Paternò - i verbali di ogni singola seduta di commissione: un dovere etico prima ancora che politico. E’ necessario che i cittadini sappiano di cosa si discute e cosa si produce. Quali consiglieri sono presenti: o chi firma e va via. Ricordiamo che - per regolamento - basta firmare per ottenere il gettone di presenza. Una volta firmato, si può tranquillamente andare via. Un insulto al buonsenso. Ma, che ve lo diciamo a fare, sull’argomento è calato un silenzio tombale. L’importante è non parlarne: tanto, poi, la gente dimentica in fretta.

Nelle scorse settimane, vi avevamo reso conto di una proposta di modifica al regolamento che era stata protocollata da alcuni consiglieri di minoranza. Il risultato? In prima commissione si è arenato tutto: tutto rinviato alle calende greche. “Serve un’analisi di studio sulla questione”, ha in modo ridicolo arzigogolato qualche consigliere. La regola conferma della regola gattopardiana: “Non parliamone più, tantu su scordunu”. Altro che lo scandalo di Agrigento.

“Il consiglio comunale ha il dovere di determinarsi nel senso della riduzione dei costi della politica e dell'ottimizzazione del funzionamento delle commissioni e del consiglio con delle importanti norme introdotte nel regolamento di cui sono primo proponete assieme ad altri consiglieri che lo hanno condiviso - spiega il consigliere Ezio Mannino -. Ma ha soprattutto il dovere di farlo nel più breve tempo possibile senza perdere tempo, pertanto mi sento di chiedere ai consiglieri che non hanno ancora condiviso la proposta di adoperarsi. Sono inoltre convinto che i lavori della commissione saranno efficaci e soprattutto stesso celeri, se così non fosse avremmo fatto un torto al buon senso ed al ruolo istituzionale”.