INFARTO PER L’ATTORE E REGISTA TIRABASSI MENTRE PRESENTA IL SUO FILM, E' GRAVE

Paura per Giorgi Tirabassi. Infatti, l'attore e regista romano - come riporta il Messaggero - è stato colto da un malore improvviso vener sera. E’ successo nel comune di Civitella Alfedena (L'Aquila), intorno alle ore 21, all’interno del Centro Congressi, dove Giorgio Tirabassi doveva presentare il film “Il Grande Salto”, della casa cinematografica “Medusa”, con la partecipazione Ricky Memphis e dello stesso Giorgio Tirabassi e con Roberta Mattei, Gianfelice Imparato e Paola Tiziana Cruciani, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Pasquale “Lillo” Petrolo, sceneggiatura di Daniele Costantini, Mattia Torre e Giorgio Tirabassi, regia di Giorgio Tirabassi.

L’attore - subito dopo il malore - è stato prima soccorso da alcuni medici presenti in sala, poi si è reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118 di Castel di Sangro, che ha condotto il paziente all’ospedale di Avezzano per le cure necessarie. Le sue condizioni di salute sono apparse gravi, a causa di un probabile infarto.

