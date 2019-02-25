INFERMIERE MINACCIATO E AGGREDITO AL CANNIZZARO DI CATANIA

Poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un 34enne, con precedenti per reaticontro il patrimonio e la persona, per violenza e minaccia nei confronti di un infermiere dell’ospedale Ca...

Secondo l’accusa l’uomo si sarebbe presentato al triage del pronto soccorso con la figlia, cui era stato dato il codice verde, scavalcando la fila dove vi erano altri utenti che attendevano il turno per essere visitati, pretendendo di essere agevolato solo perché la bimba si trovava in altra sala dello stesso nosocomio.