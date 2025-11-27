Influenza 2025, sintomi diversi dal solito: cosa sta circolando e quando arriverà il picco
L’influenza stagionale 2025 ha iniziato a diffondersi in tutta Italia con qualche settimana di anticipo rispetto agli anni precedenti. I medici di base segnalano un aumento dei casi, soprattutto tra bambini, adolescenti e anziani. I sintomi, quest’anno, sembrano essere leggermente diversi rispetto alle stagioni passate.
Sintomi più comuni della nuova ondata
I casi registrati nelle ultime settimane evidenziano un quadro ricorrente:
- febbre improvvisa (anche oltre 38,5°)
- forte mal di gola
- raffreddore abbondante
- dolori articolari intensi
- tosse secca persistente
- stanchezza marcata per 5–7 giorni
Molti pazienti segnalano anche disturbi gastrointestinali leggeri, meno comuni nelle forme classiche.
Quando arriverà il picco
Secondo gli epidemiologi, il picco dei contagi è atteso tra:
fine dicembre e metà gennaio,
con un aumento già evidente nelle prossime due settimane.
Scuole e ambienti chiusi facilitano la diffusione del virus.
Chi è più a rischio
Le categorie che stanno manifestando la maggior parte dei casi sono:
- bambini tra 3 e 10 anni,
- anziani sopra i 65 anni,
- persone con patologie croniche,
- non vaccinati.
Cosa fare se compaiono i sintomi
I medici ricordano le regole base:
- rimanere a riposo,
- idratarsi molto,
- evitare antibiotici senza necessità,
- usare antipiretici solo in caso di febbre alta,
- evitare il contatto con persone fragili.
Nella maggior parte dei casi l’influenza si risolve in 5–7 giorni.
Situazione vaccini 2025
Le vaccinazioni procedono con un ritmo regolare: molte Regioni hanno già superato le prime forniture.
Il vaccino resta la protezione più efficace per:
- anziani,
- fragili,
- pazienti cardiopatici o immunodepressi.
Come proteggersi in questo periodo
Gli specialisti consigliano alcune pratiche quotidiane utili:
- lavarsi spesso le mani,
- aerare le stanze,
- evitare luoghi affollati se si hanno sintomi,
- usare la mascherina se si è influenzati,
- rinforzare il sistema immunitario con alimentazione e riposo adeguato.
Perché è importante informarsi adesso
L’ondata influenzale 2025 sarà una delle più anticipate degli ultimi anni. Conoscere i sintomi e le misure preventive aiuta a evitare complicazioni e a proteggere le persone più fragili.