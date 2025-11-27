Influenza 2025, sintomi diversi dal solito: cosa sta circolando e quando arriverà il picco

L’influenza stagionale 2025 ha iniziato a diffondersi in tutta Italia con qualche settimana di anticipo rispetto agli anni precedenti. I medici di base segnalano un aumento dei casi, soprattutto tra b...

L’influenza stagionale 2025 ha iniziato a diffondersi in tutta Italia con qualche settimana di anticipo rispetto agli anni precedenti. I medici di base segnalano un aumento dei casi, soprattutto tra bambini, adolescenti e anziani. I sintomi, quest’anno, sembrano essere leggermente diversi rispetto alle stagioni passate.

Sintomi più comuni della nuova ondata

I casi registrati nelle ultime settimane evidenziano un quadro ricorrente:

febbre improvvisa (anche oltre 38,5°)

forte mal di gola

raffreddore abbondante

dolori articolari intensi

tosse secca persistente

stanchezza marcata per 5–7 giorni

Molti pazienti segnalano anche disturbi gastrointestinali leggeri, meno comuni nelle forme classiche.

Quando arriverà il picco

Secondo gli epidemiologi, il picco dei contagi è atteso tra:

fine dicembre e metà gennaio,

con un aumento già evidente nelle prossime due settimane.

Scuole e ambienti chiusi facilitano la diffusione del virus.

Chi è più a rischio

Le categorie che stanno manifestando la maggior parte dei casi sono:

bambini tra 3 e 10 anni,

anziani sopra i 65 anni,

persone con patologie croniche,

non vaccinati.

Cosa fare se compaiono i sintomi

I medici ricordano le regole base:

rimanere a riposo,

idratarsi molto,

evitare antibiotici senza necessità ,

, usare antipiretici solo in caso di febbre alta,

evitare il contatto con persone fragili.

Nella maggior parte dei casi l’influenza si risolve in 5–7 giorni.

Situazione vaccini 2025

Le vaccinazioni procedono con un ritmo regolare: molte Regioni hanno già superato le prime forniture.

Il vaccino resta la protezione più efficace per:

anziani,

fragili,

pazienti cardiopatici o immunodepressi.

Come proteggersi in questo periodo

Gli specialisti consigliano alcune pratiche quotidiane utili:

lavarsi spesso le mani,

aerare le stanze,

evitare luoghi affollati se si hanno sintomi,

usare la mascherina se si è influenzati,

rinforzare il sistema immunitario con alimentazione e riposo adeguato.

Perché è importante informarsi adesso

L’ondata influenzale 2025 sarà una delle più anticipate degli ultimi anni. Conoscere i sintomi e le misure preventive aiuta a evitare complicazioni e a proteggere le persone più fragili.