Influenza 2025, sintomi diversi dal solito: cosa sta circolando e quando arriverà il picco

L’influenza stagionale 2025 ha iniziato a diffondersi in tutta Italia con qualche settimana di anticipo rispetto agli anni precedenti. I medici di base segnalano un aumento dei casi, soprattutto tra b...

27 novembre 2025 19:05
L’influenza stagionale 2025 ha iniziato a diffondersi in tutta Italia con qualche settimana di anticipo rispetto agli anni precedenti. I medici di base segnalano un aumento dei casi, soprattutto tra bambini, adolescenti e anziani. I sintomi, quest’anno, sembrano essere leggermente diversi rispetto alle stagioni passate.

Sintomi più comuni della nuova ondata

I casi registrati nelle ultime settimane evidenziano un quadro ricorrente:

  • febbre improvvisa (anche oltre 38,5°)
  • forte mal di gola
  • raffreddore abbondante
  • dolori articolari intensi
  • tosse secca persistente
  • stanchezza marcata per 5–7 giorni

Molti pazienti segnalano anche disturbi gastrointestinali leggeri, meno comuni nelle forme classiche.

Quando arriverà il picco

Secondo gli epidemiologi, il picco dei contagi è atteso tra:

fine dicembre e metà gennaio,
con un aumento già evidente nelle prossime due settimane.

Scuole e ambienti chiusi facilitano la diffusione del virus.

Chi è più a rischio

Le categorie che stanno manifestando la maggior parte dei casi sono:

  • bambini tra 3 e 10 anni,
  • anziani sopra i 65 anni,
  • persone con patologie croniche,
  • non vaccinati.

Cosa fare se compaiono i sintomi

I medici ricordano le regole base:

  • rimanere a riposo,
  • idratarsi molto,
  • evitare antibiotici senza necessità,
  • usare antipiretici solo in caso di febbre alta,
  • evitare il contatto con persone fragili.

Nella maggior parte dei casi l’influenza si risolve in 5–7 giorni.

Situazione vaccini 2025

Le vaccinazioni procedono con un ritmo regolare: molte Regioni hanno già superato le prime forniture.
Il vaccino resta la protezione più efficace per:

  • anziani,
  • fragili,
  • pazienti cardiopatici o immunodepressi.

Come proteggersi in questo periodo

Gli specialisti consigliano alcune pratiche quotidiane utili:

  • lavarsi spesso le mani,
  • aerare le stanze,
  • evitare luoghi affollati se si hanno sintomi,
  • usare la mascherina se si è influenzati,
  • rinforzare il sistema immunitario con alimentazione e riposo adeguato.

Perché è importante informarsi adesso

L’ondata influenzale 2025 sarà una delle più anticipate degli ultimi anni. Conoscere i sintomi e le misure preventive aiuta a evitare complicazioni e a proteggere le persone più fragili.

