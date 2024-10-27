INFLUENZA, ANDREONI: “PICCO A FINE NOVEMBRE, TENERE GUARDIA ALTA E VACCINARSI ORA”

(Adnkronos) – Nonostante le temperature miti “iniziano a circolare i primi virus influenzali e quindi siamo alle porte ormai dell’avvio dell’epidemia influenzale”. Così spiega all’Adnkronos Salute Mas...

(Adnkronos) – Nonostante le temperature miti “iniziano a circolare i primi virus influenzali e quindi siamo alle porte ormai dell’avvio dell’epidemia influenzale”. Così spiega all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, Società italiana malattie infettive e tropicali, e professore ordinario all’università Tor Vergata di Roma, che ha chiarito: “Negli ultimi anni abbiamo visto che l’influenza ha circolato leggermente prima, quindi probabilmente anche quest’anno ci sarà una circolazione che precede il normale picco influenzale che, come sappiamo, è previsto a fine novembre-dicembre”.

“Quindi – ha continuato Andreoni a margine del convegno ‘Epatite C Obiettivo eliminazione – Il momento è adesso’ a Roma – dobbiamo in qualche modo allertarci, tenere alta la guardia perché in Australia questa influenza è stata particolarmente severa, con numerose ospedalizzazioni e più di 15 milioni di persone che hanno contratto il virus”.

“Dobbiamo prepararci – avverte Andreoni – sapendo che il virus ci mette circa due settimane a creare una buona immunità nelle persone.

E’ arrivato il momento di vaccinarci perché effettivamente è la misura più valida che possiamo mettere in campo per difenderci dall’influenza”.

Alla domanda se dobbiamo preoccuparci più dell’influenza rispetto al Covid, l’infettivologo chiarisce: “Entrambi le patologie stanno circolando insieme. Di Covid dal primo gennaio ad oggi sono morte più di 2.700 persone. Il Covid non è un’infezione stagionale, l’abbiamo capito, circola tutto l’anno. Però nei periodi invernali e dell’autunno lo fa con maggiore intensità”.

Quindi per le due malattie “dobbiamo vaccinarci, oggi lo possiamo fare anche contemporaneamente. La vaccinazione deve essere fortemente indicata da parte dei medici, soprattutto di medicina generale”, conclude.

Fonte www.adnkronos.com