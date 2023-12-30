INFLUENZA, RECORD DI CASI: UN MILIONE DI ITALIANI MALATI IN UNA SETTIMANA

E' in decisa crescita la curva epidemica per i virus influenzali e simil-influenzali, in questo inverno funestato dalla doppia ondata Covid-Influenza. Nell'ultima settimana sono oltre un milione gli i...

E' in decisa crescita la curva epidemica per i virus influenzali e simil-influenzali, in questo inverno funestato dalla doppia ondata Covid-Influenza.

Nell'ultima settimana sono oltre un milione gli italiani colpiti, per un totale di 5,7 milioni dall'inizio della stagione influenzale. Un dato record: "La curva epidemica delle sindromi simil-influenzali mostra un valore dell'incidenza mai raggiunto nelle stagioni precedenti". è quanto emerge dal rapporto settimanale RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'incidenza è salita a 17,2 casi per mille assistiti (15,6 nella settimana precedente), un dato a cui concorrono, chiarisce l'Iss, diversi virus respiratori e non solo quelli dell'Influenza, sebbene la circolazione di questi ultimi è in aumento.

L'incidenza è in aumento nelle fasce di età pediatriche, stabile negli adulti e anziani. Maggiore incremento soprattutto nei bambini al di sotto dei cinque anni in cui l'incidenza è pari a 47,1 casi per mille assistiti (36,5 nella settimana precedente).

Tutte le Regioni tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale, tranne la Basilicata. In quattro Regioni è stata raggiunta la soglia di intensità "molto alta" dell'incidenza (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Campania).

Due Regioni (Valle d'Aosta, Calabria) non hanno attivato la sorveglianza RespiVirNet. Durante la sesta settimana di sorveglianza virologica, la percentuale dei campioni risultati positivi all'Influenza sul totale dei campioni analizzati risulta pari al 29,4%, in aumento rispetto alla settimana precedente (26,8%), sebbene il numero assoluto di positività risulti inferiore a quello della settimana scorsa, come probabile conseguenza della sottonotifica dovuta alle recenti festività.

Tra i virus influenzali, quelli di tipo A risultano prevalenti (98,5%) rispetto ai virus di tipo B e appartengono per la maggior parte al sottotipo H1N1pdm09. Tra i campioni analizzati, 75 (8%) sono risultati positivi per SARS-CoV-2, 74 (7,8%) per RSV e i rimanenti 80 sono risultati positivi per altri virus respiratori, di cui: 47 Rhinovirus, 18 Adenovirus, 6 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, 5 virus Parainfluenzali, 3 Metapneumovirus e 1 Bocavirus.

n calo nell'ultima settimana i contagi Covid in Italia, una rilevazione che potrebbe però risentire del ridotto numero di tamponi durante le festività natalizie. I nuovi casi sono 40.988, con un'incidenza di 70 casi per centomila abitanti contro 103 per centomila della settimana precedente. Lo indica la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss.