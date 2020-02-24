INFLUENZA SUINA A ENNA, DUE PERSONE RICOVERATE UNA È GRAVE

Nel pieno dell'emergenza coronavirus, a Enna spunta anche virus H1N1 responsabile della pandemia di influenza del 2009, definita allora febbre suina. Due persone, una delle quali sarebbe in gravi cond...

Nel pieno dell'emergenza coronavirus, a Enna spunta anche virus H1N1 responsabile della pandemia di influenza del 2009, definita allora febbre suina. Due persone, una delle quali sarebbe in gravi condizioni, sono state ricoverate presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Umberto I.

"Tale infezione, appartenente a un vecchio cluster registrato nel tempo e nel territorio - fa sapere una nota dell'Asp di Enna -, è già stata regolarmente comunicata al ministero e all'Assessorato come da procedura".