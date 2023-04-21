INGV CONFERMA LA SCOSSA DI TERREMOTO A UNA MAGNITUDO DI 4.4., EPICENTRO NELLA COSTA CATANESE, IPOCENTRO A 17 KM DI PROFONDITÀ.

AGGIORNAMENTO ORE 15Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Ingv alle ore 14:06 del 21 aprile, epicentro localizzato in mare tra Acireale, Aci Castello e Valverde.Al momento n...

AGGIORNAMENTO ORE 15

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Ingv alle ore 14:06 del 21 aprile, epicentro localizzato in mare tra Acireale, Aci Castello e Valverde.

Al momento nessuna richiesta di intervento o segnalazione di danni è giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco.

Unascossa di terremoto a Catania,alle 14.06. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione. La magnitudo del sisma rilevata dall' Invg è di 4.5, con profondità di 20,2 km, vicino ad Aci Castello.

Diverse persone si sono riversate in strada e, a Catania, alcuni centri commerciali sono stati evacuati. La scossa è stata avvertita anche nel Siracusano.

Al momento non sono segnalati danni.