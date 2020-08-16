INIZIO DI SETTIMANA CON CALDO ANCORA INTENSO IN SICILIA

La nuova settimana si aprirà domani con una giornata soleggiata e calda al Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Faranno eccezione solo nubi passeggere sulla Sicilia, nel nord-ovest della Toscana e qualc...

La nuova settimana si aprirà domani con una giornata soleggiata e calda al Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Faranno eccezione solo nubi passeggere sulla Sicilia, nel nord-ovest della Toscana e qualche nuvola che nel pomeriggio si svilupperà lungo l’Appennino. Le temperature saranno ancora elevate, con caldo intenso soprattutto al Sud e in Sicilia, ma sul medio-alto Tirreno e nel nord della Sardegna i valori faranno registrare una prima lieve flessione.

Martedì il sole continuerà ad avere la meglio al Sud e in Sicilia, dove ci sarà solo qualche velatura passeggera. Al Centro e sulla Sardegna il cielo sarà più nuvoloso: le condizioni meteo saranno invece influenzate dalla perturbazione numero 5 di agosto, che al Nord sarà responsabile di una fase di intenso maltempo. Al mattino i primi locali rovesci o temporali interesseranno il nord-ovest della Toscana, e nel pomeriggio potranno espandersi alla dorsale adriatica dell’Appennino e alle zone interne di Lazio e Toscana. Il caldo si attenuerà nelle regioni centrali e in Sardegna, ma anche in Campania e nel nord della Puglia. Nel resto del Sud e in Sicilia le temperature saranno ancora elevate, con valori fino a 35-37 gradi.