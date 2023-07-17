INIZIO DI SETTIMANA CON IL GRAN CALDO, PUNTE DI +46°C E NOTTI TROPICALI

Oramai siamo alla vigilia di un’intensa e duratura ondata di calore di questa estate 2023.Andando ad analizzare ciò che sta avvenendo lungo lo scacchiere barico in area euro-Atlantica, possiamo osserv...

Oramai siamo alla vigilia di un’intensa e duratura ondata di calore di questa estate 2023.

Andando ad analizzare ciò che sta avvenendo lungo lo scacchiere barico in area euro-Atlantica, possiamo osservare che nel corso delle ultime ore si è assistito ad un nuovo calo dei geo potenziali specie fra il vicino Atlantico e l’Europa nord occidentale, che va ad alimentare ulteriormente lungo il Mediterraneo centrale una risposta in quota anticiclonica di matrice sub tropicale continentale, a cui è associata un’intensa avvezione di aria calda proveniente direttamente dall’entroterra sahariano.

Inoltre a rendere particolarmente intensa questa nuova ondata di calore contribuiranno gli elevati geo potenziali in quota che determineranno lungo la colonna d’aria dei moti discendenti, ossia dall’alto verso il basso, creando una sorta di compressione detta anche subsidenza dei vari strati dell’atmosfera, con l’aria che tenderà a scaldarsi ulteriormente e al contempo ad inibire la formazione e lo sviluppo della nuvolosità.

Tutto ciò determinerà una lunga fase di tempo stabile e soleggiato per gran parte della settimana entrante, anche se il cielo non si presenterà particolarmente azzurro a causa di una discreta concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.

L’elemento saliente sarà il caldo particolarmente intenso specie lungo le aree dell’entroterra siculo, dove si potranno raggiungere punte di +44°C/+46°C, ma localmente questi valori potrebbero interessare anche le aree costiere in caso di venti molto caldi provenienti dalle aree interne.

Laddove saranno presenti le brezze le temperature risulteranno meno elevate ma dato gli elevati tassi di umidità relativa il caldo risulterà umido e quindi afoso con sensazioni di disagio fisico.

Al momento nel breve e medio termine non si vede una via d’uscita, possibilmente qualche novità giungerà nel corso della terza decade di luglio, ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Per adesso soffermiamoci su ciò che accadrà nei primi giorni della settimana.

EVOLUZIONE

Tempo previsto per Lunedì 17 Luglio

Giornata che fin dal mattino vedrà condizioni di cielo in prevalenza sereno, anche se si presenterà lattiginoso per la presenza di una discreta concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature in generale ed ulteriore aumento ovunque, con i valori che risulteranno ben al di sopra delle medie stagionali e comprese fra i +33°C ed i +36°C della fascia costiera, con elevati tassi di umidità che renderanno il caldo afoso. Tra i +40°C ed i +43°C delle aree interne e localmente tra il basso trapanese e l’ovest agrigentino per via dei venti di caduta provenienti dall’entroterra siculo.

Inoltre non si escludono locali punte di +44°C lungo le zone comprese fra la provincia di Enna e la provincia di Catania e le aree interne del siracusano.

Tempo previsto per Martedì 18 Luglio

Le condizioni atmosferiche rispetto alla giornata precedente non subiranno sostanziali variazioni, con il cielo che fin dal primo mattino risulterà generalmente sereno con presenza di pulviscolo sahariano in sospensione.

I venti risulteranno in prevalenza deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, salvo locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo il settore sud occidentale dell’isola.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento specie lungo il settore sud occidentale dell’isola, dove le temperature potranno attestarsi intorno ai +41°C/+43°C.

Valori diffusamente superiori ai +40°C in molte località dell’entroterra siculo, dove il caldo risulterà torrido, mentre avremo dei valori un po’ più contenuti lungo il settore tirrenico, ma in questo caso il caldo risulterà afoso per via degli elevati tassi di umidità.

Tempo previsto per Mercoledì 19 Luglio

La giornata fin dal mattino risulterà calda ed in prevalenza soleggiata, anche se il cielo risulterà velato dalla presenza del pulviscolo sahariano in sospensione.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari calmi o poco mossi.

Le temperature non subiranno grosse variazioni di rilievo con i valori che risulteranno compresi fra i 41°C/+44°C delle aree interne della Sicilia, e localmente fra il basso trapanese ed il settore occidentale della provincia di Agrigento. Lungo il settore tirrenico i valori saranno compresi fra i +32°C ed i +36°C ma sarà un caldo afoso per via degli elevati tassi di umidità.

Inoltre nel corso delle ore notturne le temperature faticheranno a scendere al di sotto dei +27°C/+28°C quasi ovunque, con la calura che si presenterà particolarmente afosa in particolar modo lungo le aree costiere.