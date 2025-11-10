Inizio settimana con piogge e temporali sulla Sicilia, ma torna l’alta pressione con temperature in rialz

Sul Mediterraneo centro occidentale nella giornata di ieri ha fatto il suo ingresso una nuova perturbazione atlantica che ha dato vita ad una circolazione di bassa pressione che dal Mediterraneo occid...

Sul Mediterraneo centro occidentale nella giornata di ieri ha fatto il suo ingresso una nuova perturbazione atlantica che ha dato vita ad una circolazione di bassa pressione che dal Mediterraneo occidentale si è portata, durante le ore notturne, sul Canale di Sardegna, attivando verso la nostra regione un flusso in quota umido ed instabile proveniente da sud-sudovest.

Lungo queste correnti si è sviluppato ed intensificato un fronte temporalesco che, dal Canale di Sardegna e di Sicilia in tarda nottata, ha attraversato gran parte della Sicilia occidentale e sud occidentale con intensa fenomenologia che poi ha interessato gran parte del territorio regionale.

Nel corso della giornata di domani la struttura depressionaria tenderà a portarsi verso levante con il centro di bassa pressione che si porterà sul mar Ionio, da dove richiamerà correnti più fredde e moderatamente instabili dai quadranti nord occidentali che daranno tempo instabile, specie lungo il settore tirrenico della Sicilia.

Miglioramento che si farà via via più concreto durante la settimana entrante a causa della rimonta di un anticiclone di matrice sub tropicale alimentato da una profonda circolazione depressionaria che si estenderà, attraverso una saccatura, fin verso le isole Canarie e le coste occidentali del Marocco, con un discreto rialzo termico.

Ma adesso passiamo a dare uno sguardo al tempo previsto per i primi giorni della prossima settimana.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 10 Novembre

In mattinata avremo su buona parte della Sicilia condizioni di cielo nuvoloso con addensamenti nuvolosi più intensi lungo le aree centro settentrionali ed occidentali dell’isola, dove saranno possibili delle precipitazioni sparse di moderata intensità, anche se non si escludono dei locali rovesci o temporali. Tempo più asciutto lungo il settore meridionale dell’isola, anche se non mancheranno degli annuvolamenti ma a cui non saranno associati fenomeni degni di nota.

Nel corso del pomeriggio ed in serata si andrà incontro ad una graduale attenuazione di nubi e fenomeni con schiarite più ampie lungo la Sicilia meridionale, mentre qualche fenomeno si attarderà lungo il settore tirrenico dell’isola.

Venti moderati con locali rinforzi di Maestrale lungo le aree sud occidentali sicule e l’area dello stretto di Messina.

Mari da mossi a localmente molto mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 11 Novembre

In mattinata lungo la fascia tirrenica avremo della diffusa nuvolosità a cui potranno essere associati dei fenomeni di debole o al più moderata intensità che insisterà per gran parte della giornata, mentre sul rimanente territorio regionale avremo condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con scarsa probabilità di precipitazioni.

Venti moderati in prevalenza dai quadranti nord occidentali.

Mari generalmente mossi.

Temperature senza apprezzabili variazioni di rilievo.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 12 Novembre

In mattinata avremo lungo il settore tirrenico della Sicilia condizioni di cielo nuvoloso con possibili isolate precipitazioni di debole intensità, tendenza in giornata ad ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Altrove avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con possibili fenomeni sparsi e di debole intensità durante le ore centrali e pomeridiane, più probabili lungo il settore orientale dell’isola.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile, salvo locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo il settore orientale della Sicilia.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve aumento.