INIZIO SETTIMANA ROVENTE: VERSO IL PICCO DELL’ONDATA DI CALORE CON PUNTE DI +46 °C IN SICILIA
Il Mediterraneo occidentale, come anticipa il sito centrometeosicilia.it, nel corso dei prossimi giorni continuerà ad essere interessato da un promontorio anticiclonico in quota di matrice nord africana, alimentato da una saccatura presente tra l’Europa occidentale ed il vicino Atlantico, determinando condizioni di tempo stabile ed in gran parte soleggiato, anche se lo stato del cielo non si presenterà azzurro in quanto vi sarà la presenza di una moderata concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.
Nel corso dei primi giorni della settimana si assisterà ad un ulteriore consolidamento di questa struttura anticiclonica, il che comporterà un’ intensificazione del caldo il cui apice si dovrebbe raggiungere tra la giornate di Martedì e Mercoledì con punte nelle zone centro orientali sui +43/+44 °C, mentre nel corso di Giovedì si assisterà ad una lieve flessione dei valori che comunque risulteranno ben al di sopra delle medie stagionali.
Ma adesso dopo questa breve analisi diamo uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni.
EVOLUZIONE
Tempo previsto per Lunedì 27 giugno
La giornata in gran parte sarà caratterizzata da condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ma con una discreta quantità di pulviscolo sahariano in sospensione che lo renderà lattiginoso.
I venti risulteranno in prevalenza deboli o a regime di brezza lungo le coste, salvo locali rinforzi dai quadranti sud orientali lungo il Canale di Sicilia.
Mari calmi o poco mossi, localmente mosso potrà risultare temporaneamente il Canale di Sicilia.
Temperatura in lieve ed ulteriore incremento con punte intorno o di poco al di sopra dei +40 °C, in special modo lungo le aree interne dell’isola dove, a causa dei bassi tassi di umidità, il caldo risulterà torrido. Lungo le coste si registreranno dei valori più contenuti rispetto alle aree interne, ma a causa di una maggiore umidità presente nell’aria il caldo diverrà più afoso.
Tempo previsto per Martedì 28 giugno
Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà ovunque sereno o poco nuvoloso, salvo il passaggio di qualche innocua velatura che assieme alla presenza del pulviscolo sahariano renderanno il cielo lattiginoso.
I venti saranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.
Mari generalmente calmi o poco mossi.
Le temperature saranno in lieve aumento con punte di +42/+43 °C nelle aree interne centro orientali.
Tempo previsto per Mercoledì 29 giugno
Al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con tendenza nel corso della giornata ad un temporaneo incremento della nuvolosità, per il transito da ovest di nuvolosità stratificata a cui non saranno associati fenomeni.
In serata ed in nottata il cielo tornerà poco nuvoloso ovunque.
Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, salvo locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo il settore occidentale dell’isola.
Mari generalmente calmi o poco mossi.
Temperature pressoché stazionarie, con punte di +43/+44 °C nelle aree interne centro orientali.