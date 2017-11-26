INPS, VIA LIBERA AL CONCORSO PER 365 POSTI. DOMANDE FINO AL 27 DICEMBRE - I DETTAGLI
Da ieri è possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale, area C, posizione economica C1, all...
Da ieri è possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale, area C, posizione economica C1, all'Inps.
Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza, indicando come il relativo bando di concorso sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n° 90 del 24 novembre 2017.
La domanda può essere presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo al sito internet dell’INPS.
L’invio on line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro e non oltre le ore 16.00 del 27 dicembre 2017; allo scadere del predetto termine il sistema non permetterà più l’invio del modulo elettronico.