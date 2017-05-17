INPS:sempre più vicino l'accordo per spostare la sede in locali dell'ente comunale

La sede Inps di Paternò è sempre più vicina al salvataggio. Voci insistenti anche se non ufficiali la danno per salva, tanti sono i segnali che lo confermerebbero. L’interesse, d’altra parte, palesato...

La sede Inps di Paternò è sempre più vicina al salvataggio. Voci insistenti anche se non ufficiali la danno per salva, tanti sono i segnali che lo confermerebbero. L’interesse, d’altra parte, palesato nell’ultimo sopralluogo, la scorsa settimana da parte dei vertici Inps, che avrebbero trovato di loro gradimento i locali offerti dal Comune in alternativa all’attuale sede di Viale dei Platani, sembra confermato.

I rapporti fra il primo cittadino Mauro Mangano e il direttore provinciale dell’Inps, Gaetano Minutoli, in merito alla questione degli uffici Inps, sono continuati, in questi giorni con le comunicazioni in tema di misurazione di spazi eventuali da poter utilizzare.

Pare addirittura, che la sede dai vertici favorita per il trasferimento degli uffici Inps sia quell’edificio al momento occupato dagli uffici dell’Anagrafe. L’Inps sarebbe interessata al primo piano ed al pianterreno, come superfice dovrebbe andare bene, ma adesso attendono una misurazione precisa. Il Comune, attraverso il sindaco Mangano ha preso l’impegno di inviare la copia della planimetria di questi spazi prestissimo, entro domani. Da parte loro, dall’Inps, pare che vogliano, avendo visionato i locali, ristrutturali e renderli il più funzionali possibili per il servizio di prossimità ai cittadini paternesi.

La sede individuata in zona Ardizzone accanto al Palazzo municipale, avrebbe il vantaggio di avere un accesso facilitato anche per chi ha problemi di deambulazione con la presenza di una scivola e poi la sorveglianza continua. C’è infatti, un vigile piantone armato, utile anche per i possibili uffici Inps. L’intenzione e la disponibilità del sindaco Mangano a riorganizzare in funzione delle esigenze dell’Inps gli uffici comunali rimane confermata, così come aveva fatto presente al momento del sopralluogo al direttore Minutoli, quando serviranno si procederà al trasferimento in un'altra sede, possibilmente del Palazzo comunale.

«Domani, il Comune, - spiega il primo cittadino Mauro Mangano- così come si era impegnato invierà ufficialmente la documentazione sulla disponibilità dei locali, illustrando anche le condizioni di fruibilità che abbiamo verificato durante il sopralluogo. L’attenzione positiva dell’Inps mi rende felice! Ed è la prova che un corretto lavoro delle istituzioni può valere più delle logiche dei padrini politici. Credo sia stato anche merito del comitato spontaneo cittadino, che ha dimostrato quanto sia importante la sede Inps e il servizio che fornisce a Paternò. Ringrazio per la sensibilità dimostrata i vertici Inps e la Prefettura».

COMUNICATO ASSOCIAZIONE

L'INPS di Paternò è salva. Una vittoria di tutti i paternesi

Esprimiamo grande soddisfazione per la decisione dell'Inps di mantenere la sede a Paternò. Grazie alla mobilitazione di tutta la comunità paternese abbiamo scongiurato il trasferimento della struttura a Bronte. Ringraziamo quanti, tra cittadini, esponenti politici, sindacati e associazioni, hanno sostenuto la battaglia del nostro comitato.

Abbiamo dimostrato che agendo tutti insieme e responsabilizzando le istituzioni è possibile difendere gli interessi del nostro territorio.

Il nostro comitato non smobilita. Proseguiremo a vigilare e a batterci per il nostro territorio coinvolgendo i cittadini in un'ottica di partecipazione civica.

Valentina Borzì, Giovanni Arcidiacono, Mery Prezzavento, Ilaria Borzì e Salvatore Strano