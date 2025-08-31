Inseguimento dalla SS 121 terminato a Paternò: auto rubata finisce contro un’aiuola in via Vittorio Emanuele

Alba di tensione a Paternò, dove intorno alle 4.30 di questa mattina si è registrato un rocambolesco inseguimento che ha tenuto impegnate le forze dell’ordine.Secondo una prima ricostruzione, una BMW...

Secondo una prima ricostruzione, una BMW con a bordo cinque persone di nazionalità rumena non si sarebbe fermata all’alt intimato dagli agenti lungo la Statale 121. Ne è nato un inseguimento ad altissima velocità che ha attraversato il tratto stradale extraurbano per poi proseguire all’interno del centro abitato.

La vettura, dopo avere imboccato Paternò, ha percorso a folle velocità via Vittorio Emanuele, una delle arterie principali della città, ignorando completamente segnali e limiti di sicurezza.

La fuga si è conclusa nel cuore del centro urbano, a poca distanza dall’albergo Sicilia, quando l’auto è piombata su una rotatoria, salendo sull’aiuola centrale e schiantandosi contro un muro laterale nei pressi di una stazione di servizio.

L’impatto è stato devastante: il mezzo ha riportato gravi danni e diversi pezzi della carrozzeria sono stati proiettati a centinaia di metri di distanza, sparsi lungo la strada e nelle aree circostanti. La violenza dello scontro ha costretto i passeggeri a interrompere bruscamente la fuga.

Sul posto si sono precipitate due pattuglie della Polizia di Stato e una squadra della Polizia Municipale.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure agli occupanti del mezzo, rimasti lievemente feriti, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e la vettura danneggiata.

Dalle prime verifiche, l’auto sarebbe risultata rubata.

Due delle persone a bordo sono già state fermate dagli agenti, mentre gli altri occupanti sarebbero riusciti a dileguarsi. Le ricerche proseguono, così come gli accertamenti sulla dinamica dell’inseguimento e sulla provenienza del veicolo.

L’intero episodio ha destato grande allarme tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal fragore dell’impatto e dal successivo spiegamento di mezzi di soccorso e pattuglie.

Le indagini sono tuttora in corso e la vicenda resta in aggiornamento.