Inseguiti ed arrestati: sono tre paternesi

Avevano appena rubato un’auto in via Circonvallazione. Sono ora ai domiciliari

CANNAVO' SAMUELE 05101997 “Stanotte, i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato, nella flagranza, il 32enne Salvatore Faro, il 19enne Samuele Cannavò ed un 18enne, tutti di Paternò, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Il terzetto aveva agito precedentemente rubando una Fiat Uno – di proprietà di una signora del luogo - parcheggiata sulla circonvallazione di Paternò. La nota di ricerca dell’auto, scambiata tra le centrali operative dei Comandi Compagnia dell’Arma etnea, è stata recepita dall’equipaggio di una gazzella del radiomobile di Gravina di Catania che, A Sant’Agata Li Battiati, ha intercettato, inseguito ed arrestato i tre ladri mentre, proprio a bordo dell’auto rubata, percorrevano il centro cittadino.

L’autovettura è stata restituita alla proprietaria mentre gli arrestati attenderanno il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari”.