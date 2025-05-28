Inseguito e bloccato a Catania: preso ladro d’auto con centralina e strumenti da scasso

È stato l’efficace coordinamento tra la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania e le pattuglie del Nucleo Radiomobile, impegnate nel controllo dinamico del territorio, a...

L’episodio si è verificato intorno alle 2:00 del mattino, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione al 112 NUE per il furto di un’autovettura avvenuto nella frazione Fleri di Zafferana Etnea. Immediatamente, gli operatori hanno attivato il protocollo d’intervento, diramando via radio alle pattuglie in circuito tutte le informazioni utili: marca, modello e targa del veicolo.

Contestualmente, sono stati avviati gli accertamenti tramite i sistemi antifurto GPS, in collaborazione con la società incaricata del monitoraggio, che ha confermato il recente furto dell’utilitaria e ne ha fornito la localizzazione aggiornata, in tempo reale, nella zona sud di Catania, precisamente nei pressi di via Palermo.

Grazie alla rapidità del flusso informativo, le pattuglie dell’Arma si sono dislocate strategicamente per intercettare il mezzo in quella zona, e dopo poco, una “gazzella” del Nucleo Radiomobile ha incrociato l’auto sospetta, il cui conducente, però, alla vista dei militari, ha tentato la fuga imboccando via Missori.

La manovra evasiva è stata, però, prontamente contrastata da un equipaggio che ha bloccato ogni possibilità di fuga, costringendo l’uomo a fermarsi. Con il supporto tempestivo di un secondo equipaggio, i Carabinieri lo hanno identificato quindi hanno proceduto ad una perquisizione: all’interno del suo giubbotto è stato rinvenuto un vero e proprio kit da ladro d’auto composto da una centralina contraffatta, una presa OBD e numerosi strumenti da scasso e chiavi adulterate.

Il 52enne è stato, perciò, arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e ne ha disposto la traduzione presso il carcere di Piazza Lanza, mentre l’auto è stata restituita al proprietario.