INSETTI, MUFFE E SPORCIZIA, SOSPESA ATTIVITÀ DI GENERI ALIMENTARI A NIZZA DI SICILIA

Nnell’ambito dei servizi finalizzati alla sicurezza alimentare, i Carabinieri della Stazione di Roccalumera con il supporto specialistico dei militari del NAS di Catania, hanno ispezionato un esercizio di generi alimentari ubicato nel comune di Nizza di Sicilia.

All’esito della verifica ispettiva, i militari dell’Arma hanno accertato carenze igienico sanitarie e strutturali motivo per il quale si è proceduto alla sospensione temporanea dell’attività, elevando a carico del titolare sanzioni amministrative per l’ammontare di 3.000 euro. In particolare, i Carabinieri hanno accertato sporcizia, anche risalente nel tempo, in tutta l’attività, con la presenza di insetti e muffe, nonché alimenti detenuti in stato di promiscuità, privi di tracciabilità, riposti all’interno di frigoriferi in scarse condizioni igieniche. Inoltre, sotto l’aspetto strutturale, l’attività è risultata sprovvista di un apposito locale spogliatoio, ritenuto un requisito essenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del N.A.S. di Catania, nell’ambito della sicurezza alimentare, proseguiranno nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di continuare nell’incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni nello specifico settore, a tutela della salute dei cittadini.