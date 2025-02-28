95047

INSETTI VIVI E CICCHE DI SIGARETTE: SOSPESA L’ATTIVITÀ DI UN BAR-RISTORANTE A ETNAPOLIS

A cura di Redazione Redazione
28 febbraio 2025 15:59
Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Catania hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il titolare come riporta il sito lasicilia.it di un bar/ristorante situato all’interno di un centro commerciale di Etnapolis, per aver detenuto alimenti in cattivo stato di conservazione.

Durante il controllo, infatti, i militari hanno accertato che all’interno della zona adibita a laboratorio erano presenti insetti striscianti vivi, cicche di sigarette e sporco pregresso sul pavimento e sulle pareti.

Inoltre, alcuni alimenti erano stati arbitrariamente sottoposti a processo di congelamento e lasciati a diretto contatto con il ghiaccio che si era formato all’interno dei congelatori, peraltro mescolati tutti insieme e in assenza di idonei involucri di copertura.

Ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva, l’attività è stata sospesa e all’imprenditore sono state impartite delle prescrizioni le quali sono state adempiute mentre gli alimenti, per un peso totale di circa 100 kg, sono stati sottoposti a sequestro e successivamente distrutti.

In relazione alla descrizione dell’intervento operato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Catania nel presente comunicato stampa, le persone deferite all’Autorità Giudiziaria sono da ritenersi presunte innocenti fino all’eventuale, definitivo accertamento della loro colpevolezza nella successiva sede processuale.

