INSIEME PER NON DIMENTICARE

Un progetto ambizioso, ma in cui abbiamo messo cuore e anima. Un progetto per dare a Paternò, e ai Paternesi, un luogo carino, sicuro e divertente ai bambini spesso dimenticati della città. Un gesto per ricordare due vittime innocenti, Daniele e Gabriele, scomparsi troppo presto da questa terra. Noi di 95047, insieme a tutti quelli che volontariamente hanno aderito a questa iniziativa, tra questi il gruppo Facebook "Paternò libera d intendere e volere" non abbiamo nulla da guadagnare né vogliamo medaglie o trofei. Abbiamo solo deciso, come scritto insieme a tante altre realtà, di lanciare un’iniziativa che serva a ricordare le giovani vittime, e soprattutto a rendere migliore la vita di tanti altri bambini. Una piccola bambinopoli, con giochi, panche e anche i cestini per i rifiuti, di cui ci siamo fatti promotori, da donare al Comune e ai cittadini di Paternò. Abbiamo scelto questo gesto, proprio per l’amore che ci lega alla città, e per lasciare qualcosa ai più piccoli. Non la solita beneficienza che magari finisce chissà dove, fermo restando che chi dona lo fa con il cuore e buoni propositi. Vi proponiamo il preventivo fattoci avere da una ditta locale, la Fazio Angelo, per questo sogno, al costo di circa 6.000 euro, che ci omaggerebbe del montaggio e messa in opera, fermo restando che se altri vogliono proporre preventivi migliorativi che ben vengano, a noi sta a cuore realizzare questo sogno, e lavoriamo per questo. Infine, vi chiediamo di donare qualcosa, specie agli imprenditori, o chi ha la possibilità di fare qualcosa in più. Tra i nostri supporter, abbiamo avuto l’adesione del Paternò Calcio, che grazie al suo presidente, alla sua dirigenza e all’addetto stampa Federica Zammataro si è messo a nostra disposizione, con modalità che avrete a breve. Grazia anche a tutti i punti raccolta, che danno ogni giorno il loro contributo e grazie a tutti i Paternesi e non, che vogliono o hanno contribuito a realizzare questo progetto.

COME PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA:

- IBAN IT95F3608105138211364411370 INTESTATO A FALCONE SANTO CLAUDIO

- RACCOLTA FONDI FACEBOOK CLICCA QUA

- NUMERO CARTA POSTEPAY 5333 1710 7608 3514

- PUNTI RACCOLTA NEI SEGUENTI LUOGHI

INSIEME PER NON DIMENTICARE

ECCO IL PREVENTIVO ED I RELATIVI GIOCHI

