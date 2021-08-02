INSTAGRAM DOWN: IL SOCIAL NETWORK NON FUNZIONA

Instagram down e gli utenti si riversano su Twitter per cercare conferme e rassicurazioni. E' quanto sta succedendo nell'ultima ora sul social, con l'hashtag dedicato schizzato in breve tempo al primo...

Instagram down e gli utenti si riversano su Twitter per cercare conferme e rassicurazioni. E' quanto sta succedendo nell'ultima ora sul social, con l'hashtag dedicato schizzato in breve tempo al primo posto fra i trend.

Commenti da tutto il mondo a inondare la home di 'cinguettii' tra il preoccupato e il divertito.

"Ho perso dieci anni di vita vedendo quell’avviso lì. Pensavo mi stessero per eliminare l’account. Grazie al cielo Twitter c’è", "Che bello aprire Twitter e sapere di non essere l’unica ad avere questo problema", scrivono, mentre ironizzano: "Vabbè ma...dov'è la novità?". "Qualcuno mi conferma che sta succedendo a tante persone e che non verranno bannati i profili ma sarà temporaneo?", chiedono, mentre scrivono sollevati: "E io che pensavo fosse la mia connessione".

Al momento non c’è una soluzione al problema, quello che si può fare è inviare una segnalazione in-app al team tecnico di Instagram attraverso il pulsante “Invio” ma in generale il nostro consiglio è quello di attendere qualche minuto poiché con buona probabilità gli ingegneri del colosso di Zuckerberg sono già al lavoro per individuare il bug del giorno e tra qualche ora massimo la situazione dovrebbe rientrare alla normalità.