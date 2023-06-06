INSTAGRAM, FACEBOOK E WHATSAPP NON STANNO FUNZIONANDO

I Servizi Meta in down: segnalati problemi nell'accesso con Whatsapp, Facebook e Instagram nel pomeriggio di oggi , 06 Giugno 2023.Dopo il down di WhatsApp ieri sera sembra che non siano ancora finiti...

I Servizi Meta in down: segnalati problemi nell'accesso con Whatsapp, Facebook e Instagram nel pomeriggio di oggi , 06 Giugno 2023.

Dopo il down di WhatsApp ieri sera sembra che non siano ancora finiti i problemi per Meta.

Sul protale Downdetector sono arrivate nuove segnalazioni, sembra che sia Facebook sia WhatsApp si siano bloccati e che gli utenti non riescano accedere o inviare messaggi sulle piattaforme.

Le segnalazioni sono già nell'ordine delle migliaia.

Non è ancora chiaro cosa stia succedendo e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Meta.