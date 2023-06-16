INSTAGRAM, FACEBOOK E WHATSAPP: PROBLEMI IN ATTO IN TUTTA ITALIA

Ancora problemi per i social di Mark Zuckerberg. Dopo le defaillance della settimana scorsa, anche stasera Whatsapp è in down, o comunque funziona a singhiozzo.In particolare, sono le foto e i contenu...

Ancora problemi per i social di Mark Zuckerberg. Dopo le defaillance della settimana scorsa, anche stasera Whatsapp è in down, o comunque funziona a singhiozzo.

In particolare, sono le foto e i contenuti multimediali (video e audio) a non poter essere scaricate su smartphone. Mentre su Facebook ci sono problemi con le anteprime delle foto sui post. Non funziona neanche Instagram funziona principalmente con foto e video.

Il sito Downdetector.it, che raccoglie le segnalazioni di malfunzionamento, ha registrato un picco dopo le 21. Arrivano da tutta Italia.

E il down è ancora in corso.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali di Meta.

In pochi minuti gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown sono diventati trend topic su Twitter. E non mancano ovviamente i teewt ironici sul malfunzionamento e sulle ansie che creano negli utenti.