INSTAGRAM, FACEBOOK E WHATSAPP: PROBLEMI IN ATTO IN TUTTA ITALIA
Ancora problemi per i social di Mark Zuckerberg. Dopo le defaillance della settimana scorsa, anche stasera Whatsapp è in down, o comunque funziona a singhiozzo.
In particolare, sono le foto e i contenuti multimediali (video e audio) a non poter essere scaricate su smartphone. Mentre su Facebook ci sono problemi con le anteprime delle foto sui post. Non funziona neanche Instagram funziona principalmente con foto e video.
Il sito Downdetector.it, che raccoglie le segnalazioni di malfunzionamento, ha registrato un picco dopo le 21. Arrivano da tutta Italia.
E il down è ancora in corso.
Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali di Meta.
In pochi minuti gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown sono diventati trend topic su Twitter. E non mancano ovviamente i teewt ironici sul malfunzionamento e sulle ansie che creano negli utenti.