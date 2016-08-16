INSULTA I CARABINIERI SU FACEBOOK: DENUNCIATO PER VILIPENDIO INSIEME A CHI HA MESSO "MI PIACE"

INSULTA I CARABINIERI SU FACEBOOK: DENUNCIATO PER VILIPENDIOIl tutto succede in Sicilia e per l’esattezza a Mistretta dove un giovane sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel...

Il tutto succede in Sicilia e per l’esattezza a Mistretta dove un giovane sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune Nebroideo, probabilmente infastidito dai controlli effettuati dal personale della locale stazione dell’Arma dei Carabinieri, ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook pieno di insulti contro gli stessi.

Dovranno rispondere dello stesso reato di vilipendio, anche sei persone che hanno approvato con il classico “mi piace” al post.

Tutto questo a conferma che le regole di comportamento nella rete sono le stesse della vita reale dove ad ogni azione corrisponde una conseguenza

