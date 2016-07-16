Insultata e picchiata dal marito: è finita in ospedale a Paternò

Il fatto è accaduto a Motta. A intervenire sono stati i carabinieri di piazza della Regione

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 30enne, a Motta Sant’Anastasia, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La notte scorsa, i militari sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino a seguito della denuncia di una donna per i continui maltrattamenti fisici e verbali da parte del marito, bloccando l’uomo. Nella circostanza i carabinieri hanno accertato che la vittima da diversi mesi subiva vessazioni e minacce dal congiunto e che quella sera era stata anche aggredita e picchiata. La donna è stata trasportata all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò dove è stata medicata per delle lesioni ed escoriazioni alle braccia, venendo giudicata dai quei sanitari guaribile in sei giorni.

L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.