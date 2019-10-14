Da amministratore giudiziario di aziende sequestrate alla mafia si intascava soldi, forse anche con la compiacenza della famiglia mafiosa alla quale l'azienda era stata sottratta: più di 300.000 euro....

E' stato arrestato Maurizio Lipani, commercialista, uno dei più noti amministratori giudiziari.

INTASCA I SOLDI DELLE AZIENDE SEQUESTRATE, ARRESTATO AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PALERMITANO

Gli investigatori della Dia di Trapani gli hanno notificato un’ordinanza per gli arresti domiciliari. Il commercialista palermitano è accusato di essersi intascato soldi provenienti da due aziende ittiche sequestrate al boss mazarese Mariano Agate. Circa 355 mila euro.

E in carcere sono finiti anche il figlio del capomafia deceduto nel 2013, Epifanio Agate e la moglie Rachele Francaviglia, avrebbero continuato a gestire parte del patrimonio, costituito da alcuni immobili e società.