L'attività delle Salinelle: spuntano due bocche nel cortile di una abitazione

In via Salso, bob-cat al lavoro per ripulire la strada e l'interno della casa

20160107_233327 Già da giorni le Salinelle paternesi erano in forte attività. All'interno del cortile della casa si sono aperte almeno un paio di bocche eruttive dalle quali sono fuoriuscite colate di fango che si sono spinte per centinaia di metri sulla strada.

A monitorare la situazione, questa sera si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno verificato la messa in sicurezza del sito. Un bob-cat questa sera sta ripulendo tutta la via. Sul posto, accompagnato dai vigili urbani, anche il sindaco Mangano: "La cosa più importante è l'incolumità degli abitanti. Ma, al momento, non ci sono gravi rischi".

In mattinata potrà essere effettuata una analisi più certa del fenomeno.