L'attività delle Salinelle: spuntano due bocche nel cortile di una abitazione
In via Salso, bob-cat al lavoro per ripulire la strada e l'interno della casa
A monitorare la situazione, questa sera si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno verificato la messa in sicurezza del sito. Un bob-cat questa sera sta ripulendo tutta la via. Sul posto, accompagnato dai vigili urbani, anche il sindaco Mangano: "La cosa più importante è l'incolumità degli abitanti. Ma, al momento, non ci sono gravi rischi".
In mattinata potrà essere effettuata una analisi più certa del fenomeno.