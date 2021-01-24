INTENSO SCIAME SISMICO SUL VERSANTE ORIENTALE DELL’ETNA, REGISTRATE PIÙ DI 40 MICRO SCOSSE

Continua lo sciame sismico sull'Etna. L'attività sismica è iniziata questa mattina presto intorno alle 6 del mattinoFinora sono stati registrati quasi 50 terremoti con magnitudo fino a 2,3 e l'attivit...

Continua lo sciame sismico sull'Etna. L'attività sismica è iniziata questa mattina presto intorno alle 6 del mattino

Finora sono stati registrati quasi 50 terremoti con magnitudo fino a 2,3 e l'attività sembra continuare.

La maggior parte dei terremoti si è verificata a una profondità compresa tra i 10-20 km e sono disposti in un'area lineare con andamento est-ovest tra la sommità e il paese di Giarre, per lo più centrato sotto il comune di Sant'Alfio e Milo.

La posizione dei terremoti in uno schema EW suggerisce che una zona di faglia è stata attivata in quest'area. È difficile dire se sia associato a intrusione di magma lungo una diga corrispondente in profondità, o causato esclusivamente da movimenti tettonici, o una combinazione di entrambi.

In superficie l'Etna continua ad essere molto attiva. Quando la visibilità lo consentiva, si potevano vedere bagliori ed esplosioni di tipo stromboliano dal cratere New SE, dal cratere centrale Voragine e da possibili altre prese d'aria. Il tremore vulcanico rimane elevato.