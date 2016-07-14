International taekwondo a Catania: il successo è servito

Organizzata dal Centro paternese "Marletta", è stata una manifestazione che ha visto una partecipazione da ogni parte del pianeta

13618132_1019434258171559_1463790885_n (allenatore di Carlo Molfetta, Oro Olimpico a Londra 2012). Ma anche gli atleti provenienti dalla Corea del Sud, Malta, Croazia, Russia e Tunisia. D'effetto la finale Corea contro Malta. Invece l'associazione organizzatrice che ha interamente finanziato e ideato l’evento è stata il Centro Taekwondo Marletta nella persona del Presidente e delegato della provincia di Catania Antonino Marletta e del Vice Presidente Dorotea Statelli. La squadra Taekwondo Marletta è rappresentante della FITA-FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO per la provincia di Catania.

13578793_1018259348289050_893810752_n

ORO: Asia Marletta, nRachele Befumo, Chiara Palumbo, Giorgia Catena, Dorotea Statelli, Mattia Reitano, Michael Peci, Antonio Grasso, Michael Maurici, Aurelio Pennisi, Gabriele Rau, Giuseppe Fallica.

ARGENTO: Ludovica Grazioso, Mara Lo Bello, Giulia Tabbacco, Orazio spoto, Alessio Fallica, Francesco Befumo, Antonino Giovanni Gemmellaro.

Bronzo: Gaetano Virgillito, Antonino Davide Gemmellaro.

Alla organizzazione della manifestazione ha contribuito anche il Comune di Catania nelle persone dell'assessore allo sport, Valentina Chinnici Scialfa, il sindaco Enzo Bianco e il vice Sindaco Marco Consoli.