International taekwondo a Catania: il successo è servito

Organizzata dal Centro paternese "Marletta", è stata una manifestazione che ha visto una partecipazione da ogni parte del pianeta
95047.it Uno strepitoso successo per l’International taekwondo Catania Cup. Tra i partecipanti, numerosi atleti della Nazionale Italiana di Taekwondo, tra cui, Vito Dell’Aquila, campione del mondo della società New Marzial Mesagne allenata dal tecnico Roberto Baglivo (allenatore di Carlo Molfetta, Oro Olimpico a Londra 2012). Ma anche gli atleti provenienti dalla Corea del Sud, Malta, Croazia, Russia e Tunisia. D'effetto la finale Corea contro Malta. Invece l'associazione organizzatrice che ha interamente finanziato e ideato l’evento è stata il Centro Taekwondo Marletta nella persona del Presidente e delegato della provincia di Catania Antonino Marletta e del Vice Presidente Dorotea Statelli. La squadra Taekwondo Marletta è rappresentante della FITA-FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO per la provincia di Catania.
L'associazione Taekwondo Marletta ha portato a casa 12 ori, 7 argenti e 2 Bronzi.
ORO: Asia Marletta, nRachele Befumo, Chiara Palumbo, Giorgia Catena, Dorotea Statelli, Mattia Reitano, Michael Peci, Antonio Grasso, Michael Maurici, Aurelio Pennisi, Gabriele Rau, Giuseppe Fallica.
ARGENTO: Ludovica Grazioso, Mara Lo Bello, Giulia Tabbacco, Orazio spoto, Alessio Fallica, Francesco Befumo, Antonino Giovanni Gemmellaro.
Bronzo: Gaetano Virgillito, Antonino Davide Gemmellaro.
Alla organizzazione della manifestazione ha contribuito anche il Comune di Catania nelle persone dell'assessore allo sport, Valentina Chinnici Scialfa, il sindaco Enzo Bianco e il vice Sindaco Marco Consoli.